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مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويحدد سعر جديد خرافي لصفقة بوجبا

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:51 ص
مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويحدد سعر جديد خرافي لصفقة بوجبا
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الفجر الرياضي
 
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لايزال يسعى مسئولو فريق ريال مدريد، في حسم صفقة الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي , لتدعيم خط وسط الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد، أكد أنه لن يتخلى عن بول بوجبا بأقل من 180 مليون يورو , وهو مبلغ كبير لن يقبل الريال بدفعه بعد التعاقدات الكبيرة التي إبرمها في الصيف الجاري، حيث حدد نادي ريال مدريد 120 مليون يورو كحد أقصى نظير الحصول على خدمات بول بوجبا .

 

وكان بوجبا صاحب الـ26 عاماً إنضم الى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس , وخاض مع الشياطين الحمر 178 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43 هدفاً  .

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