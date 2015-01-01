مصادر: ميليشيا الحوثي تبتز أهالي الضالع للسماح لهم بالسفر والتنقل

قالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تطالب الأهالي في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، بدفع مبالغ كبيرة لدعم ما "تسميه بالمجهود الحربي".





وأفاد موقع "سبتمبر نت" أمس الأربعاء، أن الميليشيا طالبت الأهالي في قرى بيت الشرجي، وشليل، وعزاب، والفاخر، وسليم، وهجار، وبيت الشوكي، والاعشور، وشذان، في منطقة العود بمديرية قعطبة، بدفع مبلغ 150 مليون ريال.





وأوضحت المصادر، أن الميليشيا اشترطت دفع المبلغ مقابل فتحها الطريق الرابط بين مديرية قعطبة، ومنطقة الفاخر، وصولاً إلى محافظة إب.





ويُذكر أن الميليشيا قطعت الخط العام بمدينة الفاخر الذي يربط مديرية قعطبة مع محافظة إب، ومنعت المواطنين والمسافرين من دخول مدينة قعطبة.



