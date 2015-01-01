Dropbox تطلق خدمة إرسال ملفات يصل حجمها إلى 100 جيجا بايت
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:44 ص
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أطلقت منصة التخزين السحابي Dropbox خدمة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال ملفات يصل حجمها إلى 100 جيجا بايت لأي شخص بسهولة ويطلق 8على الخدمة اسم Dropbox Transfer.
كما تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إضافة الملفات ثم تحديد مدة صلاحية للملفات وكلمة مرور وفى النهاية يتم إنشاء رابط ترسله لصديقك ليتمكن من تنزيل الملفات من خلاله.
فيما يمكن للمستخدمين متابعة إحصائيات الوصول للملفات مثل عدد مرات الضغط على الروابط أو تنزيلها وحتى تلقي إشعار عند كل عملية تنزيل، ويمكن إرسال حتى 100 جيجا بايت فى كل دفعة، مع صلاحية للملفات حتى 7 أيام.
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