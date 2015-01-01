وزير الثقافة السوري يشهد حفل ختام مسابقة صلحي الوادي للبيانو

برعاية وزير الثقافة السوري الأستاذ محمد الأحمد أقيم في دار الأوبرا حفل ختام مسابقة صلحي الوادي للبيانو وتكريم الأطفال المشاركين، والفائزين بالجوائز.

معاون السيد وزير الثقافة وممثله في الحفل الاستاذ توفيق الإمام قال حول المسابقة: "تكمن أهمية هذه المسابقة التي ترعاها وزارة الثقافة في كونها قامت بمشاركات من معظم المحافظات السورية، والعديد من الدول العربية أيضاً، كما أنها بمثابة تخليد لاسم الكبير "صلحي الوادي"، وتعمل وزارة الثقافة دائماً على تشجيع المواهب السورية في كافة الأعمار من خلال منحهم فرصاً للتعبير عن مواهبهم في الدور والمركز الثقافية، وتحفيزهم للاستمرار من خلال التكريمات والجوائز".

أندريه المعلولي مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون بدوره قال: "تسعى الدار في خطتها الجديدة على الاهتمام بالأطفال ومواهبهم، ومسابقة صلحي الوادي للبيانو هي نموذج من نماذج هذه الخطة، وأهمية هذه المسابقة تأتي من خلق التنافس الإيجابي بين الأطفال المتنافسين وتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات، وتم اختيار الأطفال الذين قدموا أفضل أداء بكل حيادية، ونحن نأمل استمرارها بشكل دوري.





وتم في الحفل الاستماع إلى معزوفات على البيانو قدمها الأطفال الفائزون بالمسابقة، ثم توزيع الشهادات على المشاركين، وتكريم الفائزين ومنحهم جوائزهم.