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أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على فشل توقيف ناقلة نفط بريطانية في الخليج

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:20 ص
أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على فشل توقيف ناقلة نفط بريطانية في الخليج
الحرس الثوري الإيراني
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وكالات
 
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أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا علق فيها على ما قالته بريطانيا من أن 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

ونفت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني على "أن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

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