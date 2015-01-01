تغيرات تطرأ على سيارة أودي APR RS7.. أسرع سيارة مصفحة بالعالم

طرأت تغيرات طفيفة على سيارة أودي APR RS7، السيارة المصفحة الأسرع في العالم.





وكشفت شركة "AddArmor" الأمريكية المتخصصة في تصفيح وتدريع السيارات عن أن السيارة ستكون بداية لمجموعة واسعة من السيارات المصفحة الرياضية التي تختلف عن سابقاتها من السيارات المصفحة ثقلية الوزن بطيئة الحركة.





وتعمل أودي RS7 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان الرياضية التي زودت بنظام APR Plus Stage المضاد للصواريخ، بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 ليترات بقوة 760 حصان، وسرعة قصوى 323 كيلوا مترًا فى الساعة، ويمكنها الانطلاق حتى 96 كيلومترًا في 2.9 ثانية.





وأوضحت AddArmor أنها لم ترغب في التأثير على قوة السيارة الخارقة المثيرة لإعجاب الملايين، ولذلك قامت باستخدام تقنية "cocooning" التي تحيط السيارة بأنسجة البولي الأقوى بعشر مرات من الفولاذ الباليستي رغم وزنه الذي يقل بنسبة 60٪.





وزودت السيارة بمستويات حماية أوروبية B4 لكلا من الركاب والسائق من نيران الأسلحة بجميع أنواعها، كما قامت الشركة بتثبيت نوافذ خاصة وهي عبارة عن "مزيج متعدد الطبقات من الزجاج والبوليستية"، إضافًة الى الدروع التى تزن (91كجم) من وزن المركبة.





ولمزيد من الحماية تم تزويد أودي RS7 المدرعة بنظام متطور للكشف عن الألغام، كما زودت بكاميرا للرؤية الليلية بزاوية 360 درجة، ووحدة للكشف عن الغازات مع أقنعة واقية من الغاز وخزانات هواء للتزويد بهواء التنفس النقي.





وفي حالات الخطورة القصوى يمكن لسيارة أودي المصفحة بواسطة AddArmor أن تواجه تلك المخاطر بالمصد الأمامي الخاص لكسر الحواجز الخرسانية، كما يتوفر بها رفوف للأسلحة يمكنها حمل المسدسات والبنادق الهجومية.





يذكر أن فريق العمل بشركة AddArmor قد قاموا بتصنيع أكثر من 9000 سيارة مصفحة على مدار العشرين عامًا الماضية، استخدموا خلالها الدروع المركبة الأكثر تقدماً في العالم التى تعد أخف بنسبة 60٪ وأقوى 10 مرات من الفولاذ الباليستي التقليدي.





وأعلنت الشركة عن توافر سيارة أودي الجديدة بأسعار تبدأ من 205.000 دولار (ثلاثة ملايين و420 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بزيادة 91.100 دولار عن سعر النموذج القياسي للسيارة بدون تصفيح، إلا أن AddArmor أكدت أن أسعار باقات التصفيح تبدأ من 28.000 دولار.