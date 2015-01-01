الزمالك يقترب من ضم مهاجم الأهلي الأفريقي السابق

اقترب مسئولو نادي الزمالك، من حسم صفقة الغاني جون أنطوي، مهاجم فريق مصر المقاصة، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعدما أعرب مسؤولو فريق مصر للمقاصة، عن موافقتهم على رحيل المهاجم الغانى جون أنطوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقد الفريق الفيومى مع إيدو موسيس، مهاجم فريق حرس الحدود، وصلاح أمين، مهاجم فريق النجوم، الذى هبط إلى دورى الدرجة الثانية.

ويرغب المقاصة فى قيد 4 لاعبين أجانب فقط الموسم المقبل، إذ يمتلك 5 أجانب وهم موسيس وأنطوى وباولن فوافى وشيميلس بيكلى وخالد أوتشو، وذلك طبقًا للوائح اتحاد الكرة.

وكان أنطوى قد طلب الرحيل عن مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واتفق مع محمد عبدالسلام، رئيس النادى، على الرحيل فى الصيف شرط إحضار عرض مناسب.





وطلب خالد جلال المدير الفني للزمالك، ضم أنطوي بسبب اقتناعه التام بامكانيات اللاعب وحاجة الفريق لمهاجم مميز.