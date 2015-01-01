ديبالا يتحدث عن مجاورة ميسي في الملعب

يعتقد باولو ديبالا، أنه أثبت قدرته على اللعب بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.





ولم يشارك مهاجم يوفنتوس بشكل مستمر مع الأرجنتين في مونديال روسيا، لكنه سجل الهدف الحاسم في حصول الأرجنتين على برونزية كوبا أمريكا هذا العام.





وقال ديبالا لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "أعتقد أنني أظهرت أنني أستطيع اللعب مع ميسي".





وأضاف: "إنها مسألة تتعلق بمعرفة بعضنا البعض بشكل ممتاز، وإيجاد كيمياء فيما بيننا، ورؤية أين وكيف يتحرك كلً منا".





ومثلما أكد ميسي، شدد ديبالا أيضًا على تراجع الأداء طوال كوبا أمريكا، حيث خرجت الأرجنتين من الدور نصف النهائي أمام البرازيل.





وقال ديبالا: "بدأنا بشكل سيئ واضطررنا للتجمع والحديث فيما بيننا، واستحقنا في النهاية أكثر من المركز الثالث".





وأوضح: "لكن بسبب الكثير من المواقف، انتهى بنا الأمر في المركز الثالث".





وأظهر ديبالا قدرة رائعة على التفاهم بشكل جيد مع ميسي وأجويرو في هجوم الأرجنتين.





وأوضح ديبالا: "كان هناك نظام جيد، لقد حدث مع ليو ضد تشيلي، وأيضًا مع أجويرو".





وأتم: "قبل المباراة، تحدثنا عن بعضنا البعض، واتفقنا على أن يتقدم أحدنا ويتأخر آخر للحصول على الكرة.. لقد فعلنا الأمور بشكل جيد وأنا سعيد".