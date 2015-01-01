ناصيف زيتون يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان

يحيي المطرب السوري ناصيف زيتون، حفلا غنائيا يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان "أهمج السياحي" بلبنان، ومن المقرر أن يقدم ناصيف من خلاله عددًا من أغانى الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغنية القديمة.





من ناحية أخرى يواصل ناصيف نجاح بأغنية"تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.





يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" هذا على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية " الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".