تعرف على موقف الزمالك النهائي من إعارة طارق حامد

رفض مسئولو الزمالك، إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى لاتحاد جدة السعودى مقابل 2 مليون دولار، حيث تمسك مسئولى النادى الأبيض ببقاء اللاعب فيما أبلغ طارق حامد مسئولى القلعة البيضاء برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى والانتقال لصفوف اتحاد جدة.









وأبدى طارق حامد، موافقته على عرض اتحاد جدة السعودى الذى تلقاه بشكل رسمى خلال الساعات الماضية، بعدما تم الاستفسار منه حول رغبته فى خوض التجربة من عدمه، وتحدث بعض المقربين من طارق حامد حول ضرورة الموافقة على العرض السعودى من أجل تأمين مستقبله على الجانب المالى وهو ما جعل اللاعب يبدى ترحيبًا بالانتقال للنادى السعودى وخوض التجربة.





وكان طارق حامد قد تلقى عرضًا رسمياً من نادى اتحاد جدة السعودى لضمه بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن تعزيز صفوفهم فى الموسم الجديد أو استعارته.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.