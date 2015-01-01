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اليوم.. الأهلي يخوض ثاني ودياته في أسبانيا

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:03 ص
اليوم.. الأهلي يخوض ثاني ودياته في أسبانيا
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الفجر الرياضي
 
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يخوض فريق الأهلى، مساء اليوم الخميس، فريق "نيوبورت كاونتي" الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزى فى ثاني تجارب الفريق الأحمر الودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه حاليا مدينة اليكانتي الإسبانية.


وتقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو ، الذي يبعد عن فندق إقامة الأهلي حوالي 30 دقيقة.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بمعسكر أسبانيا بتسعة أهداف دون مقابل، على فريق سوكر سمارت الإسباني، وأقيمت المباراة الاثنين الماضي على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي.
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