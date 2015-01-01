الحرس الإيراني ينفي أي مواجهة في الخليج
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:57 ص
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
نفى الحرس الثوري الإيراني مزاعم بريطانية بمواجهته في مضيق هرمز، قائلًا إنه إذا كان قد تلقى أوامر بالاستيلاء على أي سفن فإنه كان سيعدمها على الفور.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء بيانا من حرس البحرية في وقت مبكر اليوم الخميس جاء فيه انه "لم تحدث اشتباكات مع قوارب غريبة، ولا سيما قوارب إنجليزية".
وأعلنت بريطانيا انه حاولت ثلاث سفن إيرانية إعاقة مرور سفينة تجارية بريطانية عبر مضيق هرمز ولم تتوقف إلا بعد تلقي "تحذيرات شفهية" من سفينة تابعة للبحرية البريطانية.
في الأسبوع الماضي، اعترضت السلطات في جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من نفط طهران الخام إلى سوريا. وقد حذرت طهران من حدوث تداعيات.
يأتي احتجاز الناقلة في وقت حساس بشكل خاص مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب تفكيك اتفاق نووي لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب العام الماضي.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء بيانا من حرس البحرية في وقت مبكر اليوم الخميس جاء فيه انه "لم تحدث اشتباكات مع قوارب غريبة، ولا سيما قوارب إنجليزية".
وأعلنت بريطانيا انه حاولت ثلاث سفن إيرانية إعاقة مرور سفينة تجارية بريطانية عبر مضيق هرمز ولم تتوقف إلا بعد تلقي "تحذيرات شفهية" من سفينة تابعة للبحرية البريطانية.
في الأسبوع الماضي، اعترضت السلطات في جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من نفط طهران الخام إلى سوريا. وقد حذرت طهران من حدوث تداعيات.
يأتي احتجاز الناقلة في وقت حساس بشكل خاص مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب تفكيك اتفاق نووي لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب العام الماضي.
Advertisements
- الدفاع الإيرانية تدعو الأمريكيين لمغادرة الخليج
- طهران: أحبطنا هجوما لقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
- إيران تهدد بمنع عبور ناقلات النفط فى مضيق هرمز
- الحرس الثوري الإيراني يزعم: طهران تسيطر تمامًا على الخليج ومضيق هرمز
- رصد دور إيران في جريمتَي "سفن الفجيرة" و"ضحيتَي الطوربيد"
- طهران تحذر بريطانيا من "تداعيات" احتجاز سفينة إيرانية
- عاجل.. مسؤول بالدفاع الأمريكية: 5 قوارب إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس
- عاجل.. مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية