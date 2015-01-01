الحرس الإيراني ينفي أي مواجهة في الخليج

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نفى الحرس الثوري الإيراني مزاعم بريطانية بمواجهته في مضيق هرمز، قائلًا إنه إذا كان قد تلقى أوامر بالاستيلاء على أي سفن فإنه كان سيعدمها على الفور.



ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء بيانا من حرس البحرية في وقت مبكر اليوم الخميس جاء فيه انه "لم تحدث اشتباكات مع قوارب غريبة، ولا سيما قوارب إنجليزية".



وأعلنت بريطانيا انه حاولت ثلاث سفن إيرانية إعاقة مرور سفينة تجارية بريطانية عبر مضيق هرمز ولم تتوقف إلا بعد تلقي "تحذيرات شفهية" من سفينة تابعة للبحرية البريطانية.



في الأسبوع الماضي، اعترضت السلطات في جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من نفط طهران الخام إلى سوريا. وقد حذرت طهران من حدوث تداعيات.



يأتي احتجاز الناقلة في وقت حساس بشكل خاص مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب تفكيك اتفاق نووي لعام 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب العام الماضي.

