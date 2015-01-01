مجلة أمريكية تدعو الفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر
دعت مجلة
"ذي أتلانتك" الأميركية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إلغاء بطولة
كأس العالم 2022 في قطر، بسبب ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من "عبودية"
وظلم، وأن تعير المنظمة الدولية، عوضا عن ذلك، اهتماما أكبر ببطولة كأس العالم للسيدات.
وقالت "ذي
أتلانتك" إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستكون بمثابة مشروع
لنظام مغرور وفاسد وديكتاتوري حصل على هذه البطولة بالفساد.
وتقول جماعات حقوقية
إن ألف عامل مهاجر فارقوا الحياة حتى الآن بسبب مشروعات تطوير البنية التحتية والملاعب
استعدادا لاستضافة قطر للمونديال، بحسب ما نقلت ذي أتلانتك.
وكان تحقيق مولته
الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، في أبريل 2017، أظهر أن المئات
من العمال الآسيويين دفعوا رسوما للحصول على فرصة عمل في تشييد ملاعب رياضية، وانتهى
المطاف ببعضهم إلى العمل قرابة خمسة أشهر دون أن يحصلوا على يوم واحد من الراحة.
وشهدت أوضاع عمال
من الهند ونيبال وبنغلادش يعملون في مشروعات لتطوير البنية التحتية، تتكلف نحو 200
مليار دولار، في إطار استعدادات قطر لاستضافة المونديال، تدقيقا من جانب جماعات حقوقية
تقول إن العمال المغتربين يعيشون في أوضاع سيئة، ويعانون صعوبات في الحصول على المأوى
والمياه.
وتعليقا على ذلك،
نقلت المجلة وصف سفير نيبال في الدوحة، قطر بـ"السجن المفتوح"، بينما قال
الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر تعامل العاملين وكأنهم عبيد.
- اللجنة المنظمة لمونديال 2022: وفاة عامل هندي بنوبة قلبية مساء الخميس
- "ميركل" تتوقع تحسن "عمال" مونديال قطر
- مطالبات للفيفا بالضغط على قطر بشأن "عبودية" عمال كأس العالم
- مؤسسة حقوقية دولية: ملاعب الدوحة تغتسل بالدماء
- "العربية لحقوق الإنسان" تستنكر الصمت بشأن قضايا الانتهاكات في قطر
- صحيفة: قطر تغطي جرائمها بحق العمال الوافدين بتشييد المتحف الجديد
- مجلة بريطانية: عمال الملاعب في قطر يعيشون أوضاعا مأساوية
- "الخليفي" يساعد نظام الحمدين في عودة عصر العبيد
- "اعتقال ميشيل بلاتيني" آخرهم.. كيف ظهر فساد قطر لاستضافة مونديال 2022؟
- مجلة أمريكية تطالب بإلغاء كأس العالم 2022 في قطر لهذا السبب