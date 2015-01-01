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طرح الأفيش الرسمي لمسرحية المتفائل بطولة سامح حسين وسهر الصايغ

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:42 ص
طرح الأفيش الرسمي لمسرحية المتفائل بطولة سامح حسين وسهر الصايغ
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الفجر الفني
 
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قام الفنان سامح حسين، بطرح الأفيش الخاص بمسرحية "المتفائل" ويظهر فيه برفقة الفنانة سهر الصايغ التى تشاركه البطولة لأول مرة.

ويشارك فى بطولة العرض أحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ومصطفى سامى، وأمجد الحجار، آيات مجدى ، طارق راغب ، احمد سمير ، نانسى نبيل ، أمجد ايهاب ، عبده بكرى.

موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.


طرح الأفيش الرسمي لمسرحية المتفائل بطولة سامح حسين وسهر الصايغ
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