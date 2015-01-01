عاجل.. السيطرة على حريق هائل في 8 ورش ومخازن أخشاب بعد الدفع بـ21 سيارة إطفاء بالشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، على حريق شب في نحو 8 ورش ومخازن أخشاب بعمارتين في مركز بلبيس.



وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في عدة ورش ومخازن أخشاب بعمارتين متجاورتين بمنطقة أم سعدون التابعة لمركز بلبيس.



ودفعت الحماية المدنية بـ 21 سيارة إطفاء برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى الورش والعمارات المجاورة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتول يالتحقيقات وانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق.