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هذه العقوبة في انتظار ميسي

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:08 ص
هذه العقوبة في انتظار ميسي
ميسي
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ينتظر قرارات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بعد تصريحاته القوية التي اتهمهم فيها بالفساد.

وأشارت شبكة TyC Sports العالمية إلى أن ميسي رفض استلام الميدالية البرونزية في بطولة كوبا أميركا عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي بهدفين مقابل هدف والتي شهدت طرده بعد مشادة مع جاري ميديل نجم تشيلي، حيث علق قائلاً : "رفضت أن أكون جزءًا من ذلك".

وذكرت الشبكة العالمية أن ميسي اتهم الاتحاد بالفساد وهاجم التحكيم وأوضح أن الاتحاد مهد الفوز للبرازيل.
وأكدت الشبكة العالمية أن العقوبة ستكون بإيقافه مباراتين وغرامة مالية أو إيقاف ثلاث مباريات مؤكدة أنه لن يتم إيقاف ميسي لعامين كما قيل مؤخرًا وأن هذا الأمر مستبعد تمامًا.


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