برشلونة يكشف موعد إعلان صفقة جريزمان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني كشف عن موعد الإعلان عن صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في الأيام القليلة المقبلة.



وكشف برنامج الشيرينتيجو الإسباني أن برشلونة سيقدم جريزمان كلاعب جديد في صفوفه السب ت المقبل بعد إنهاء التحضيرات النهائية لوصوله من أتلتيكو مدريد.



وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة سيدفع 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد من أجل ضمه في الصيف الحالي.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان أعلن في مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي بعد 5 مواسم قضاها مع الروخيبلانكوس.