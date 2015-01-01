ريال مدريد يصرف النظر عن صفقة المايسترو

كشف تقارير صحفية حقيقة العروض التي تلقاها توتنهام الإنجليزي لبيع لاعبه الدنماركى كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية أن توتنهام لم يتلق أى عروض رسمية من ريال مدريد أو يوفنتوس، من أجل ضم كريستيان إر يكسن فى الصيف الجارى.





وأضافت أن إريكسن سوف يعود لتدريبات توتنهام يوم الجمعة المقبل، استعدادا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع السبيرز.