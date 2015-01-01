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ريال مدريد يصرف النظر عن صفقة المايسترو

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:44 ص
ريال مدريد يصرف النظر عن صفقة المايسترو
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علاء خليف
 
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كشف تقارير صحفية حقيقة العروض التي تلقاها توتنهام الإنجليزي لبيع لاعبه الدنماركى كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأكدت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية أن توتنهام لم يتلق أى عروض رسمية من ريال مدريد أو يوفنتوس، من أجل ضم كريستيان إريكسن فى الصيف الجارى.


وأضافت أن إريكسن سوف يعود لتدريبات توتنهام يوم الجمعة المقبل، استعدادا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع السبيرز.


كانت تقارير صحفية قد أكدت تلقى توتنهام عروضاً جادة من ريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد مع كريستيان إريكسن.
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