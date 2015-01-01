ليفربول يتفوق على برشلونة ويقترب من حسم هذه الصفقة
الخميس 11/يوليه/2019 - 06:32 ص
علاء خليف
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اقترب نادي ليفربول من حسم صفقة "هارفي إيليوت" لاعب نادي فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة ليفربول بدأت التحرك لحسم صفقة هارفي إيليوت لاعب نادي فولهام، بعد تألقه بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.
ويعتبر "إيليوت" صاحب الـ16 عاما، هو أصغر لاعب شارك في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد.
وأشارت الشبكة أن هارفي إيليوت يحظي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة، لكن أصبح نادي ليفربول الأقرب لحسم الصفقة، على أن يتواجد مع الفريق الأول.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة ليفربول بدأت التحرك لحسم صفقة هارفي إيليوت لاعب نادي فولهام، بعد تألقه بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.
ويعتبر "إيليوت" صاحب الـ16 عاما، هو أصغر لاعب شارك في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد.
وأشارت الشبكة أن هارفي إيليوت يحظي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة، لكن أصبح نادي ليفربول الأقرب لحسم الصفقة، على أن يتواجد مع الفريق الأول.
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