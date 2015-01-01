تفاصيل عودة صوفيا لورين للسينما مجددا بعد غياب 10 سنوات

ظهرت الفنانة العالمية صوفيا لورين، من جديد عبر شاشات السينما، من خلال فيلم يحمل اسم The Life Ahead، وهو اقتباس من رواية رومان جارى La vie devant soi، والتى تم تحويلها لفيلم عام 1978 ونجح فى حصد جائزة الأوسكار انذاك.









وستلعب النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار، شخصية تدعى "روزا"، وهى أحد الناجيات من حريق الهولوكوست، والتى ستنشئ رابطاً قوياً مع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى "مومو" وهو أحد المهاجرين السنغال، وسيكون الفيلم الجديد من إخراج ابنها المخرج إدوارد بونتى.









وبدأ بونتى، تصوير مشاهد الفيلم الأولى فى إيطاليا، وفى تصريح نقلته صحيفة فارتى عن النجمة صاحبة الـ 84 عاماً "الجمهور سيجد مفاجئة كبيرة للغاية فى الدور الذى أجسده داخل الفيلم الجديد"، مضيفة "أبنى لن يقبل بأى شيء سوى أفضل ما لدى، انه يعرف كل ملامح وجهى، وسيخرج كل أعماقى فى التصوير".



