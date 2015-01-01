دي ليخت يقترب من الانضمام لعملاق الكالتشيو



اقترب اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق أياكس امستردام من الانضمام واللعب في الدوري الإيطالي، ورحيله هذا الصيف عن الفريق الهولندي.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، إن يوفنتوس قرر الموافقة على جميع شروط فريق اياكس امستردام، من أجل جلب دي ليخت في الموسم المقبل.





وسيقدم نادي يوفنتوس عرض بقيمة 75 مليون يورو في الأيام المقبلة، بعد رفضه عرضه الاول والذي كان بقيمة 67 مليون يورو.