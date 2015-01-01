وفقا لـ فوربس.. كيف تفوقت تيلور سويفت على عائلة كاردشيان؟

حلت الفنانة العالمية تيلور سويفت، في قائمة الأعلى أجرا في مجال الترفيه اليوم الأربعاء، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان: نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كاني وست.









كما جاء في قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، والذي بدأ جولة جديدة في 2018.









وعاد وست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات. وتفيد تقديرات فوربس أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث. وحلت كيم كارداشيان في المرتبة 26 بالقائمة.









وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى. وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاما القائمة في 2016 أيضا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989".









وحلت جينر (21 عاما)، وهي أخت عير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا.



