خالد قمر لـ الفجر الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري
الخميس 11/يوليه/2019 - 06:24 ص
أحمد شاكر
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أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن احد الوكلاء تحدث معه بشأن انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي.
وقال قمر لمراسل الفجر الرياضي : تحدث معي احد الوكلاء واكد لي ان احد الاندية السعودية طلبوا ضمي.
وأردف: طلبت منه ارسال عرض رسمي للنادي السكندري، خاصة واني على ذمة زعيم الثغر.
وأتم كلماته: أكد لي الوكيل ان العرض سيصل الاتحاد السكندري خلال الأيام القليلة المقبلة.
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