خالد قمر لـ الفجر الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري

أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن احد الوكلاء تحدث معه بشأن انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي.





وقال قمر لمراسل الفجر الرياضي : تحدث معي احد الوكلاء واكد لي ان احد الاندية السعودية طلبوا ضمي.



