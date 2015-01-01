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خالد قمر لـ الفجر الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:24 ص
خالد قمر لـ الفجر الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري
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أحمد شاكر
 
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أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن احد الوكلاء تحدث معه بشأن انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي.


وقال قمر لمراسل الفجر الرياضي : تحدث معي احد الوكلاء واكد لي ان احد الاندية السعودية طلبوا ضمي.


وأردف: طلبت منه ارسال عرض رسمي للنادي السكندري، خاصة واني على ذمة زعيم الثغر.


وأتم كلماته: أكد لي الوكيل ان العرض سيصل الاتحاد السكندري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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