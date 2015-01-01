رد قوي من شيرين عبد الوهاب على حملها ومرضها (صورة)

في أول رد منها على خبر حملها ومرضها، نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة رومانسية جمعتها بزوجها حسام حبيب، ولم تعلق شيرين على الصورة.

وظهرت شيرين بفستان بيج أنيق، كما ارتدى حسام بدلة من اللون البيج، وظهرا بمظهر متناسق.

يذكر أن شيرين ألغت حفلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج، والذي كان مقررًا في ١٧ أغسطس المقبل، لأسباب طارئة وفقًا لما أعلنته إدارة المهرجان، وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي، وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها.

يذكر أن آخر أعمال شيرين الفنية هو غناء تتر المسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي عرض في رمضان الماضي