تعرف على موعد طرح الموسم الـ 4 من مسلسل 13 Reasons Why

تستعد الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، لطرح المو سم الرابع العام المقبل.





وزودت الشركة المنتجة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.



