ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد طرح الموسم الـ 4 من مسلسل 13 Reasons Why

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:10 ص
تعرف على موعد طرح الموسم الـ 4 من مسلسل 13 Reasons Why
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تستعد الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، لطرح الموسم الرابع العام المقبل.

وزودت الشركة المنتجة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.لا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس