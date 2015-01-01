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مجدي الهواري ومحمد هنيدي يؤديان مناسك العمرة (صورة)

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:06 ص
مجدي الهواري ومحمد هنيدي يؤديان مناسك العمرة (صورة)
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الفجر الفني
 
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شارك المخرج والمنتج مجدي الهواري، جمهوره عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة برفقة الفنان محمد هنيدى وهما يؤديان مناسك العمرة.

وعلق "الهوارى"، على الصورة، "الحمد لله على نعمة الشكر لله".

يذكر أن الهوارى وهنيدى قدما مسرحية 3 أيام فى الساحل ضمن فعاليات موسم جدة المقام فى المملكة العربية السعودية.

المسرحية يشارك فيها محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.


مجدي الهواري ومحمد هنيدي يؤديان مناسك العمرة (صورة)
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