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ويزو مع تامر حسني في فيلمه الجديد.. تعرف على التفاصيل

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:00 ص
ويزو مع تامر حسني في فيلمه الجديد.. تعرف على التفاصيل
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الفجر الفني
 
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تحل الفنانة الشابة ويزو كـ ضيف شرف في فيلم "كل سنة وانت طيب"، وقد انتهت من تصوير مشاهدها التي تجمعها بتامر حسني وزينة مؤخراً، كما كشفت على أن الفيلم كان بمثابة فرصة ممتازة من أجل معرفتها بشخص مثل تامر حسني لم تكن على قرب منه قبل ذلك.

فيلم "كل سنة وانت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما لم يحدد القائمون على العمل إلى الآن موعد لطرح الفيلم فى دور السينما، وما إذا كان سيتم طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحى أم سيتم تأجيله.


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