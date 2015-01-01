"الضرائب": تعميم تجربة "الفاتورة الإلكترونية" على جميع المحافظات
الخميس 11/يوليه/2019 - 06:09 ص
نعيم يوسف
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قال رجب محروس، مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم تعميم "الفاتورة الإلكترونية" على جميع المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "محروس"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديبب أنه سيتم وضع جهاز خاص في المتاجر الكبيرة يتيح تطبيق هذه التجربة.
وتابع عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه في هذا النظام بمجرد أن يتم إصدار الفاتورة تصل معلوماتها إلى الوزارة مباشرة.
وأضاف "محروس"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديبب أنه سيتم وضع جهاز خاص في المتاجر الكبيرة يتيح تطبيق هذه التجربة.
وتابع عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه في هذا النظام بمجرد أن يتم إصدار الفاتورة تصل معلوماتها إلى الوزارة مباشرة.
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