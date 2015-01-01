سهرة غنائية خاصة لـ فرقة رباب فيزيون في المغرب
الخميس 11/يوليه/2019 - 05:47 ص
الفجر الفني
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تطل فرقة رباب فيزيون على جمهورها المغربي عبر سهرة غنائية مطولة يحتضنها مسرح باك ستيدج في كازابلانكا، وذلك في تمام الثامنة مساء غدٍ الخميس.
رباب فيزيون تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 9 سنوات، منطلقة من قلب مهدها في مدينة أغادير المغربية، حفرت اسمها سريعًا في الساحة الموسيقية البديلة بتفردها بتقديم محتوى موسيقي يمزج بين الموسيقى الأمازيغية مع الفكلور المغاربي الأصيل بالاتكال بالأساس على تعاويذ موسيقية من سحر الربابة، ونالت مؤخرًا جائزة "موروكو ميوزيك أوورد" كأفضل فرقة موسيقية بالمغرب في تصنيف الفيوجن.
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