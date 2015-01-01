ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سهرة غنائية خاصة لـ فرقة رباب فيزيون في المغرب

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:47 ص
سهرة غنائية خاصة لـ فرقة رباب فيزيون في المغرب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تطل فرقة رباب فيزيون على جمهورها المغربي عبر سهرة غنائية مطولة يحتضنها مسرح باك ستيدج في كازابلانكا،  وذلك في تمام الثامنة مساء غدٍ الخميس. 

رباب فيزيون تمتد رحلتها الغنائية لقرابة  9 سنوات، منطلقة من قلب مهدها في مدينة أغادير المغربية، حفرت اسمها سريعًا في الساحة الموسيقية البديلة بتفردها بتقديم محتوى موسيقي يمزج بين الموسيقى الأمازيغية مع الفكلور المغاربي الأصيل بالاتكال بالأساس على تعاويذ موسيقية من سحر الربابة، ونالت مؤخرًا جائزة "موروكو ميوزيك أوورد" كأفضل فرقة موسيقية بالمغرب في تصنيف الفيوجن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس