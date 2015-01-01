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أستاذ التمويل: الدولة بدأت حاليا في عمل خريطة استثمارية لمصر كلها

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:35 ص
أستاذ التمويل: الدولة بدأت حاليا في عمل خريطة استثمارية لمصر كلها
مصطفى الصياد - أستاذ التمويل
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نعيم يوسف
 
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قال مصطفى الصياد، أستاذ التمويل، إن الدولة بدأت حاليا في عمل خريطة استثمارية لمصر كلها، بهدف التركيز على مميزات كل محافظة، مثل محافظة دمياط التي يوجد بها عمالة ماهرة في صناعة الأثاث.

وأضاف "الصياد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديبب أنه سيتم التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة. 

وتابع أستاذ التمويل، أنه يجب أن يكون هناك خريطة تعدينية لمصر، بهدف استخراج المواد الموجودة داخل الأرض مثل الغاز.
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