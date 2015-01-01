ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

من هو الفنان السعودي الشاب تومي عمران الذي رحل فجأة؟

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:10 ص
من هو الفنان السعودي الشاب تومي عمران الذي رحل فجأة؟
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تفاجئ الجمهور الخليجي، بوفاة الفنان السعودي تومي عمران، بعدما نشر حسابه على "تويتر" وفاته بشكل مفاجئ الشهر الماضي.


وأوضحت شقيقة تومي، أن شقيقها الذي توفي عن عمر (36 عاماً)، كان يقضي إجازته معها في مدينة الخبر قبل أن يسقط فجأة مغشياً عليه، إذ كان يعاني من ورم في الدماغ ولم يكن يعرف ذلك ولا أي أحد من عائلته.


وأضافت أنه دخل في غيبوبة لمدة شهرين، وتوفي يوم 12 يونيو الماضي ودفن في اليوم التالي، مشيرة إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها بعد وفاته لذلك لم يفكروا في إعلان نبأ وفاته في حينه.


وكان تومي قد ولد في ولاية كاليفورنيا الأميركية من أب سعودي وأم تركية وعاش حياته في فرنسا، وكانت زيارته الأولى للمملكة وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف شخصية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس