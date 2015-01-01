واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين التي تدعمها إيران على الأراضي السعودية والتي اعتبرها تصعد من حدة الصراع وتعمق عدم الثقة.





جاء ذلك خلال لقاء بومبيو أمس الأربعاء، بمارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن.





وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو ناقش مع المبعوث الخاص آخر التطورات على المسار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة ، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الأطراف العمل من أجل التوصل لتسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.