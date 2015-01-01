حفل غنائي لـ أحمد جمال على المسرح الرومانى بالإسكندرية.. 22 يوليو

يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 يوليو الجارى، على المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم جمال خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والتى يتم طرحها فى الفترة المقبلة، ويتضمن الألبوم من 10 إلى 12 أغنية.

ويتعاون أحمد جمال فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم نور الدين محمد، وأحمد سرور ، ومن الملحنين أحمد العتبانى والموزعين أحمد إبراهيم، ومحمد العشي، ومحمد شفيق، كما سيضع أحمد جمال اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.