فيلم الرعب Annabelle Comes Home يحقق إيرادات 134 مليون دولار

حقق فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes Home المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring الذى عرض عام 2013، 134 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جارى دوبيرمان.

تدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل.



