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فيلم الرعب Annabelle Comes Home يحقق إيرادات 134 مليون دولار

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:31 ص
فيلم الرعب Annabelle Comes Home يحقق إيرادات 134 مليون دولار
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الفجر الفني
 
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حقق فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes  Home  المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring الذى عرض عام 2013، 134 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جارى دوبيرمان.
 
تدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل.
 

فيلم "Annabelle" من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تأليف جيمس وان.
 
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