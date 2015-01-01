تفاصيل العمل المشترك بين سامو زين وأسامة عبد الهادى









يختار الفنان سامو زين بالاشتراك مع الموزع الموسيقى أسامة عبد الهادى، عدد من الأغاني الجديدة، حيث يتواجد سامو مع أسامة عبد الهادى في أحد الاستوديوهات.





يذكر أن سامو في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" والتى عارض في رمضان الماضي، مع الفنانة دنيا سمير غانم، حيث جسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث فى القصة الثالثة من المسلسل.







