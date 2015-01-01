توتنهام يخطف نجم ريال مدريد

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، على وجود مفاوضات جارية بين نادي توتنهام و​ريال مدريد​ بشأن ضم الإسباني داني ​سيبايوس لصفوف السبيرز​.





وأشارت الشبكة البريطانية أن سيبايوس البالغ من العمر 20 عامًا، يريد الرحيل ولكن على سبيل الإعارة حيثُ لا يرغب في مغادرة إسبانيا بشكل نهائي.





ويتوقع أن يستعير توتنهام سيبايوس من الريال وليس شراءه بسبب قيمة بند الجزاء في عقده وأنه لم يتبق على الصفقة سوى 4 سنوات.