توتنهام يخطف نجم ريال مدريد
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:16 ص
مني العوضي
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أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، على وجود مفاوضات جارية بين نادي توتنهام وريال مدريد بشأن ضم الإسباني داني سيبايوس لصفوف السبيرز.
وأشارت الشبكة البريطانية أن سيبايوس البالغ من العمر 20 عامًا، يريد الرحيل ولكن على سبيل الإعارة حيثُ لا يرغب في مغادرة إسبانيا بشكل نهائي.
ويتوقع أن يستعير توتنهام سيبايوس من الريال وليس شراءه بسبب قيمة بند الجزاء في عقده وأنه لم يتبق على الصفقة سوى 4 سنوات.
الجدير بالذكر أن الإسباني الشاب سيبايوس انتقل للعب في صفوف ريال مدريد من ريال بيتيس عام 2017 مقابل 16.2 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الشبكة البريطانية أن سيبايوس البالغ من العمر 20 عامًا، يريد الرحيل ولكن على سبيل الإعارة حيثُ لا يرغب في مغادرة إسبانيا بشكل نهائي.
ويتوقع أن يستعير توتنهام سيبايوس من الريال وليس شراءه بسبب قيمة بند الجزاء في عقده وأنه لم يتبق على الصفقة سوى 4 سنوات.
الجدير بالذكر أن الإسباني الشاب سيبايوس انتقل للعب في صفوف ريال مدريد من ريال بيتيس عام 2017 مقابل 16.2 مليون جنيه إسترليني.
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