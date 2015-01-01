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سامح عبد العزيز يكشف تطورات فيلمه الجديد مع هنيدي

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:57 ص
سامح عبد العزيز يكشف تطورات فيلمه الجديد مع هنيدي
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الفجر الفني
 
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قال المخرج سامح عبد العزيز، إنه مازال في  مرحلة كتابة فيلم محمد هنيدي الجديد "كينج سليز"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، دون الكشف عن باقي تفاصيله.

من ناحية أخرى ينشغل محمد هنيدي بفيلمه الجديد "كينج سايز" وهو من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، وجاء تحت تصنيف جمهور عام

ونشر هنيدي الإعلان الأول عبر حسابه الرسمي على Twitter، وعلق على الفيديو كاتبا: "توكلنا علي الله .. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز .. عن عقلة الأصبع".


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