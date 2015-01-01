صدمة في برشلونة تعرف على السبب!
الخميس 11/يوليه/2019 - 03:55 ص
مني العوضي
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صُدمت جماهير برشلونة باقتراب يوفنتوس من ضم الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام وذلك بعد مفاوضات طويلة من البارسا معه منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن سبب فشل تعاقد نادي برشلونة معالمدافع الهولندي "19 عاماً" هو مسألة الراتب السنوي.
وذكرت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع أياكس أمستردام على قيمة انتقال دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، ولكن العائد المادي للهولندي قد أفسد الصفقة.
بينما عرض نادي يوفنتوس على دي ليخت راتباً بقيمة 10 ملايين يورو بعد الضرائب، لكن غرض برشلونة كان 8 ملايين يورو بعد الضرائب بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن سبب فشل تعاقد نادي برشلونة معالمدافع الهولندي "19 عاماً" هو مسألة الراتب السنوي.
وذكرت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع أياكس أمستردام على قيمة انتقال دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، ولكن العائد المادي للهولندي قد أفسد الصفقة.
بينما عرض نادي يوفنتوس على دي ليخت راتباً بقيمة 10 ملايين يورو بعد الضرائب، لكن غرض برشلونة كان 8 ملايين يورو بعد الضرائب بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
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