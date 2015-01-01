صدمة في برشلونة تعرف على السبب!

صُدمت جماهير برشلونة باقتراب يوفنتوس من ضم الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام وذلك بعد مفاوضات طويلة من البارسا معه منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن سبب فشل تعاقد نادي برشلونة مع المدافع الهولندي "19 عاماً" هو مسألة الراتب السنوي.





وذكرت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع أياكس أمستردام على قيمة انتقال دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، ولكن العائد المادي للهولندي قد أفسد الصفقة.