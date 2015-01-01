تركي آل الشيخ ينشر فيديو لحفل مارشميلو في جدة

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للحفل "مارشميلو" الذى أُقيم بجدة أمس، الأربعاء، في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.





ويأتي ذلك للمرة الأولى التي يقيم فيها الدي جي "مارشميلو" حفلًا في السعودية.





"مارشميلو" أو "كريستوفر كومستوك"، منتج ودي جي مختص في موسيقى الرقص الإلكترونية، تميز بالغموض لإخفائه شخصيته الحقيقية، حيث يخفي وجهه بوجه مستعار يشبه حلوى المارشميلو، وهذا ما جعله يصبح من أشهر الفنانين على الساحة الموسيقية.





بدأ "مارشميلو" مشواره في عام 2015 بعد نشره أغنية بعنوان "wavez" على الساوند كلاود، بعد ذلك شارك الدي جي مارشميلو في عدة مناسبات منها مجموعة عروض بولاية كاليفورنيا ومهرجان الموت، ومهرجان أسبوع الموسيقى في ميامي.







