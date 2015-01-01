ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لحفل مارشميلو في جدة

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:37 ص
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لحفل مارشميلو في جدة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للحفل "مارشميلو" الذى أُقيم بجدة أمس، الأربعاء، في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية. 

ويأتي ذلك للمرة الأولى التي يقيم فيها الدي جي "مارشميلو" حفلًا في السعودية.

"مارشميلو" أو "كريستوفر كومستوك"، منتج ودي جي مختص في موسيقى الرقص الإلكترونية، تميز بالغموض لإخفائه شخصيته الحقيقية، حيث يخفي وجهه بوجه مستعار يشبه حلوى المارشميلو، وهذا ما جعله يصبح من أشهر الفنانين على الساحة الموسيقية.

بدأ "مارشميلو" مشواره في عام 2015 بعد نشره أغنية بعنوان "wavez" على الساوند كلاود، بعد ذلك شارك الدي جي مارشميلو في عدة مناسبات منها مجموعة عروض بولاية كاليفورنيا ومهرجان الموت، ومهرجان أسبوع الموسيقى في ميامي.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس