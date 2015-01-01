أول تعليق من تركي آل الشيخ على حفل صيف الباحة بالسعودية

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، جمهوره مقطع فيديو للحفل الذي أقيم على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية.





وعلق تركي آل شيخ، على الفيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، «الله علي الباحة».





وكان حفل الباحة 2019، شهد لقاء كل من الفنان أنغام والفنان محمد عبده في الكواليس، حيث حرص الثنائي على تبادل التحية بينهما، وذلك على هامش الحفلات التى تقام فى السعودية.





يأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتتواجد المطربة أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة جدة، يوم 23 يونيو الماضي.



