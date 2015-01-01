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إطلالة جديدة لـ يسرا اللوزي تسحر الجمهور (صورة)

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:15 ص
إطلالة جديدة لـ يسرا اللوزي تسحر الجمهور (صورة)
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الفجر الفني
 
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شاركن الفنانة يسرا اللوزي، جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت الفنانة، بمكياج وفورمة شعر جديدة، كما اختارت اللون الأزرق لتظهر به.

وأضافت "اللوزى"، "أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف و ساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو فى التمرين أو نازلة اشترى حاجة فاكيد هيكون من غير مكياج! عادى يعنى، زى كل البشر .. أنا بحب أتصور فى كل حالاتى عشان الناس تفهم كل جانب فى شخصيتى". 

يذكر أن يسرا اللوزى شاركت هذا العام فى مسلسل "كلبش 3" الذى قام ببطولته أمير كرارة وأحمد عبد العزيز وهشام سليم وتأليف باهر دويدر وإخراج بيتر ميمى.

إطلالة جديدة لـ يسرا اللوزي تسحر الجمهور (صورة)
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