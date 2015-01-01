محمد جمعة: شريف عرفة اختارني لدوري في "الممر".. وتدربت على اللهجة السيناوية 7 أشهر.. ظللت 4 سنوات لا أعمل (فيديو)

"الممر" شهادة ميلاد سينمائية لي





الأعمال الدرامية كانت تصدر شكل مختلف عن طبيعة أهل سيناء





تواصلت مع شاب وأقنعته بالتراجع عن الانتحار





الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مجال للبطولات الوهمية





أهل سيناء يتميزون بالبساطة والوقت عند أهل سيناء فيه بركة





اليوم عند أهل سيناء 48 ساعة وليس 24 ساعة





في حوار خاص مع الإعلامي محمد الباز، عبر برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء أمس الاول الثلاثاء، كشف الفنان محمد جمعة، عن تفاصيل اشتراكه في فيلم "الممر" وكيف استطاع أن يجسد شخصية السيناوي الوطني المحبي لبلده ولجيشه وهو يساعد القوات المسلحة في الحرب ضد إسرائيل.









قال "جمعة" إن اختياره جاء على يد مخرج العمل، شريف عرفة، وأن دوره في هذا العمل يعد بمثابة شهادة ميلاد سينمائية له: "هو شهادة ميلاد سينمائية ليا، مش هقول جديدة".









وأضاف أنه لم تكن له قبل هذا العمل خطوة واضحة في السينما، يمكن الانطلاق منها، رغم بصمته في المجال الدرامي: "في الدراما اللي فاتت كان فيه تحقيق بشكل كويس، إنما في السينما، كان لسه مفيش خطوة مهمة"، موضحا أن الأعمال الدرامية كانت تصدر شكل مختلف عن طبيعة أهل سيناء، وأن هذا الشيء كان يؤثر عليهم بشكل غير طبيعي.









وأشار إلى أن دوره أظهر وطنية أهل سيناء، وأنه تدرب على اللهجة السيناوية لمدة 7 أشهر تحت إشراف مصحح لغة سيناوي، كونه يرى أن اللغة السيناوية صعبة للغاية، كما أنه كان يريد فهم سيكولوجية أهل سيناء، والعادات والتقاليد الخاصة بهم.









وقال إن دوره يعتبر شرف له كونه يبرز وطنية أهل سيناء في مساعدة الجيش المصري، وتابع مازحا:" أهل سيناء يتميزون بالبساطة، والوقت عند أهل سيناء فيه بركة، اليوم عندهم 48 ساعة وليس 24 ساعة، وربنا كرمني بالدور ده".





في سياق آخر قال "جمعة" إن إفيه "كله رايح".. أحد أبرز العبارات الدرامية الساخرة العالقة في أذهان الجمهور، ولا تزال لسان حال كثيرين، فما أن يحدث موقفًا دراميًا إلا ويتم استدعاء شخصية "عم ضياء" الكئيب، التي جسدها الفنان محمد جمعة، وأن مصطلح "كله رايح" يهون الكثير عن المواطنين، خاصة الشخص الذي يّمر بأزمات، كما أن لها منطق فلسفي واضح، موضحًا أن شخصية "عم ضياء" و مقولة "كله رايح" نجحت في منع شخص من الإقدام على الانتحار، وذكر أنه إذا كانت شخصية "عم ضياء" لم تُعلم مع أحد ونجحت فقط في أنقاذ شخص من الانتحار فهذا يُعد كفاية له.









وأشار الفنان الكوميدي، إلى أن أحد الأشخاص تواصل معه على حسابة الشخصي عبر موقع "فيس بوك"، وأرسل له رسالة بنيته في الانتحار، موضحًا أنه شعر بأن الشخص الذي يكتب له يحدثه من أعماق قلبة وبصدق، فقام "جمعة" بالتواصل معه وأقنعه بالتراجع عن هذا القرار.









وتابع :" اتكلمت معاه قولتله عايز تنتحر ليه، وحكى لي أزمات في حياته، وفضلت اتكلم معاه فى حوار طويل، وفي الآخر قولتله كله رايح، وعيش الحياة زي ما هي، وفي الآخر هو قالي إنت عندك حق".









وأوضح أن شخصية "عم ضياء" في مسلسل "الوصية"، وجدت صدى واسعا في الأوساط الفنية والشبابية، مشيرا إلى أنه فوجئ بإبراز إحدى الصحف لصورته على الغلاف بعد خروج مصر من كأس العالم.









وأكد أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مجال للبطولات الوهمية، وأنه لا يكترث بالسخافات.









حكى خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر قناة المحور، أنه ظل لمدة 4 سنوات لا يعمل، وقال إنه تلقى عرضا في السعودية وكان مغريا، لكنه كان سينهي حياته الفنية، لذا رفضه، ثم بعد ذلك مر بظرف آخر ودخل في حالة من الإحباط مما دفعه لقرار اعتزال الفن.



