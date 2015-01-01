برشلونة يقترب من ضم ناشئ ويست بروميش

أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب برشلونة الإسباني من ضم الإنجليزي لوي باري نجم ويست بروميش الإنجليزي والذي فضل البرسا على باريس سان جيرمان.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن باري رفض عرض باريس سان جيرمان وا لبالغ 3 مليون وفضل برشلونة وهي رغبته هو ووالدته.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوي باري البالغ من العمر 16 عامًا سيكون لاعبًا جديدًا في برشلونة بعد توقيعه لمدة ثلاثة مواسم مع البلوجرانا وأن انتهى الأمر بإقناع باري والذي كان قد تجاوز الفحص الطبي في باريس سان جيرمان.



وكشفت الصحيفة الإسبانية باري ووالدته رغبا في القدوم إلى برشلونة إذا تركا أموال باريس سان جيرمان جانبا للمراهنة على البرسا.