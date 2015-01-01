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"الصحة" تطلق قوافل طبية مجانية في 23 محافظة اليوم

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:59 ص
الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 23 محافظة اليوم
وزارة الصحة
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منى صموئيل
 
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، وعلى مدار يومين قوافل طبية، في 23 محافظة، في إطار تقديم الرعاية الصحية للمناطق المحرومة والنائية في جميع التخصصات الطبية.

وكشفت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان أن القوافل تقدم الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، وتقديم خدمات تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

وأعلنت مدير القوافل أن المناطق المستهدفة هي كسفريت مركز فايد محافظة الإسماعيلية، والبراهمة مركز قفط محافظة قنا، والدهابية مركز ببا محافظة بني سويف، والحجز بحري مركز ادفو شرق محافظة اسوان، والكوم الاصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وتجمعات القطراني مركز براني محافظة مطروح، والعباسية مركز كفرسعد محافظة دمياط، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والوفاء مركز العامرية محافظة الوادي الجديد.

وأشارت إلى إطلاق قافلة طبية أخرى في المشاعلة مركز ابوكبير محافظة الشرقية، وذلك في يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
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