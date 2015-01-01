ريال مدريد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع جوهرة مانشستر يونايتد



بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في تجهيز عرض مالي ضخم، من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن ريال مدريد يرغب بشدة في ضم بوجبا هذا الصيف، خاصة بعد إلحاح زيدان مدرب الفريق على ضرورة التعاقد مع اللاعب.





وسيقدم نادي ريال مدريد مبلغ قيمته 150 مليون يورو لإدارة فريق مانشستر يونايتد، بعد رفضه أدار النادي الإنجليزي عدة عروض في الفترة الأخيرة.