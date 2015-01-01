مدرب جنوب أفريقيا: يكشف أسباب الخسارة من نيجيريا



وقال باكستر في المؤتمر الصحفي: "في الشوط الاول لم نكن لدينا الجرأة لامتلاك الكرة والضغط العالي، وفي الشوط الثاني تحسنا اكثر ونيجيريا شكلوا خطورة علينا باستمرار ولم نستطع الدفاع بشكل جيد وتمكنوا من اختراقنا من على الاطراف، وخسرنا المباراة في اللحظات الاخيرة واعتقد اننا سقطنا امام فريق سينافس على اللقب".



" وتابع: "عندما سجلنا قبل نهاية الشوط الثاني حاولنا الضغط عليهم بعد هدف التعادل وهدف الفوزز جاء من كرة ثابتة وكان علينا ان ناخد الفرصة وحاولنا ان ونكسب ولكن هذه هي كرة القدم".



وأضاف: "لدينا عدد كبير من اللاعبين الجدد في الفريق ولا نمتلك الخبرة الكافية، وكمدرب هناك معادلة صعبة الاعتماد على لاعبين صغار سيضعني دائما تحت ضغط ولكن مع ذلك نصنع المستقبل ونبني فريق جديد ولكن علينا ان نتحمل وننتظر تحسنهم واكتسابهم مزيد من الخبرة".



واضاف: "ليبو ماثيبا مهاجم الفريق كان لديه اصابة في الفخذ واجرى اختبار طبي صباح اليوم وكان سليما لكن خلال المباراة فضلت استبداله بعدما تراجع مستواه، لكنه لاعب رائع وقدم ما عليه، ولكن تنقصه الخبرة ويحتاج لمزيد من الوقت لاحداث التغيير مع الفريق".



واتم: "هناك الكثير من العمل لضمان تطور الكرة في جنوب افريقيا من من الناشئين للمدربين لكن الحقيقة هناك العديد من الخطط الموضوعة من اتحاد الكرة ويقومون بتنفيذها لكن تحتاج الى الوقت".

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا بأن فريقه لم يكن جيدا في الشوط الأول لكنه نجح في العودة والدخول للمباراة فى الشوط الثاني، بعدما خسر امام نيجيريا ٢/١ في ربع نهائي كاس امم افريقيا.