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ضبط مُستخلِص جمركي وعاطل بحوزتهما 10 جعارين يشتبه في أثريتها بسفاجا

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:48 ص
ضبط مُستخلِص جمركي وعاطل بحوزتهما 10 جعارين يشتبه في أثريتها بسفاجا
ضبط - صورة أرشيفية
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محمد طه
 
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تمكنت مباحث قسم سفاجا، من ضـــبط 10 جعارين حجرية يشتبه في اثريتها بحوزة مستخلص جمركي وعاطل، خلال مرورهما  بكمين الكيلو 5 بسفاجا، مستقلين سيارة ملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقي اللواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر اخطاراً من الرائد مصطفي عكاشة رئيس مباحث سفاجا، يفيد تمكن ضباط الخدمة المعينة بكمين الكيلو 5، من ضبط السيارة رقم 30989  ملاكي، خلال مرورها بالكمين.

وتبين أن قائد السيارة المدعو "محمد.ع. ص" مستخلص جمركي – سبق إتهامه في  11 قضية، والمدعو  محمد م أ ح  عاطل – مقيم– فى سفاجا "دون إتهامات" حال قدومهما من الأقصر تجاه الغردقة، وبحوزتهما 10 قطع صغيرة الحجم "جعران" مخبأة أسفل كرسي مرافق قائد السيارة  يشتبه في أثريتها.

بمواجهتهما أقرا بشرائهما للقطع المضبوطة حوزتهما من الأقصر لبيعها بمدينة الغردقة تحرر عن ذلك المحضر رقم 1088 /2019 إداري سفاجا  .. وجاري العرض على النيابة العامة .

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