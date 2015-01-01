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مصرع 5 سياح أجانب باليونان في عواصف برد عنيفة

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:39 ص
مصرع 5 سياح أجانب باليونان في عواصف برد عنيفة
عواصف برد عنيفة
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لقي خمسة سياح أجانب على الأقل مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان في عواصف بَرَد عنيفة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة اليونانية إن سائحا روسيا وابنه قتلا من جراءء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.

أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جراء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.
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