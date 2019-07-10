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محمد لطفي يتشاجر مع بلطجية في حارة (فيديو)

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:22 ص
محمد لطفي يتشاجر مع بلطجية في حارة (فيديو)
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان محمد لطفي، فيديو من كواليس فيلم "حملة فرعون" الذي يُعرض حاليًا في دور العرض، عبر حسابه على موقع "إنستجرام". 

ويظهر محمد لطفى فى الفيديو أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن التى تم تصميمها، حيث يظهر الفيديو خناقة مع مجموعة من البلطجية. 

فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم الياباني "الساموراى السبعة" الذى أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها فى فيلم "شمس الزناتى"، ويعاد تقديم القصة بروح عصرية ويشارك فى بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصرى العالمى كرم جابر.


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كواليس حمله فرعون

A post shared by Mohamed Lotfy (@mohamedlotfyofficial) on

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