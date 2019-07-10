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الأهلي يفاوض لاعب ريال بيتيس السابق

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:13 ص
الأهلي يفاوض لاعب ريال بيتيس السابق
ارشيفية
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أحمد صقر
 
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أرسل نادي أهلي جدة السعودي برئاسة أحمد الصائغ عرضا إلى صانع ألعاب فريق تورنتو الكندي الإسباني اليخاندرو بوزويلو لضمه خلال الأنتقالات الصيفية الحالية.


حيث أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن النادي السعودي قد أرسل عرضا للاعب بالفعل، كما ينتظر النادي موقف فريق تورنتو واللاعب من العرض المقدم لهم.


كما أشارت التقارير السعودية أن بوزويلو الذي يشغل مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر قد لعب في وقت سابق لكل من ريال بيتيس، ورايو فاليكانو الإسبانيين، وسوانزي سيتي الانجليزي.


جديرا بالذكر أن صفقة اللاعب الإسباني إذا تمت ستعد سادس صفقات فريق الراقي بعد الصربي دانييل أليكسيتش، وخالد البركة، ويزيد البكر، وسلطان مندش، ومحمد خبراني.

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